Akbaba Dağı geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

Kars'ta geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen Akbaba Dağı bölgesinde 14 Ekim15 Kasım tarihleri arasında ağır silah atışları icra edilecek.

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda ‘Akbaba Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde 14 Ekim15 Kasım tarihleri arasında ağır silah atışları icra edilecek. Yolaçan, Akbaba, Çerme, Esenyazı, Karacaören, Gelirli, Karakale, Hacıhalil, Kümbetli, Dikme, Kocabahçe, Verimli, Küçükyusuf, Azatköy, Ataköy'ü kapsayan alan, can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ediyor. Bu nedenle vatandaşların belirtilen bölgelerde hiçbir tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaması, araziye girişçıkış yapmaması, bölge yakınlarında mühimmata benzer tanımlanamayan cisim bulunduğunda oynanmaması, kurcalanmaması ve bulunduğunda 14. Mekanize Tugay Komutanlığına veya İl Jandarma Komutanlığına bilgi verilmesi gerektiği bildirildi.

KARS 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:49

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:33

YATSI 18:52

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