İnovatif Gençlik Kulübü’nden “Kars’ı Tanıyalım, Tanıtalım” Sergisi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İnovatif Gençlik Kulübü, yeni kayıt yaptıran öğrencilere Kars’ı fotoğraflarla tanıtıyor.

İnovatif Gençlik Kulübü, kenti tanıtmak ve bilgi vermek amacıyla kampus içerisinde “Kars’ı Tanıyalım, Tanıtalım” sergisi açtı.

Bu yıl 2’incisi düzenlenen sergide üniversite öğrencilerine, Kars’ta bulunan tarihi yapılar ve kültürel mekanlar hakkında bilgiler verildi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kars’ın fotoğraflarının bulunduğu sergi, yoğun ilgi gördü.

KARS 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:50

GÜNEŞ 06:14

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:32

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.