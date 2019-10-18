Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Düzenlenen tören, Sarıkamış Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Gökcan, yaptığı konuşmada, muhtarlar gününün önemine değindi.

Konuşmanın ardından protokol, muhtarların gününü tebrik etti.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkan Vekili Osman Zekeriya Gül, kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

KARS 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:50

GÜNEŞ 06:14

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:32

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.