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Kars Valisi Türker Öksüz, çalışmaları yerinde inceledi

İHA

Kars Valisi Türker Öksüz, Merkez Mezra Köyü ve Susuz ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kars Valisi Türker Öksüz, çalışmaları yerinde inceledi

Kars Valisi Türker Öksüz, Merkez Mezra Köyü ve Susuz ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Beraberinde Susuz İlçe Kaymakamı Hamza İnam, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Tekcan ve Osman Cengiz ile birlikte incelemelerde bulunan Vali Öksüz, yüklenici firma yetkilerinden bilgi aldı.
Kars Mezra Köyü’nün içme suyu işi için yapılan sondaj çalışmasında Kars Barajına yakınlığı nedeniyle suda kirlilik oluşması nedeniyle Kars İl Özel İdaresi tarafından yeni sondaj kuyusu açılması için etüt proje çalışması yapıldı. İhalesi yapılan sondaj kuyusu açılma işinin yer tesliminin yapıldığı ve ilgili firmanın önümüzdeki günlerde işe başlaması bekleniyor.
İçme suyu ihtiyacını sondaj kuyusundan karşılayan Kars Mezra Köyü’nde 150 metreküplük depo inşaat işini yerinde gören Vali Öksüz, 2019 yılı KÖYDES yatırım programında 150 metreküp içme suyu deposu ve ek terfi hattı yapım işinin devam ettiğini söyledi.
Öksüz, “İçme suyu deposunun maliyeti 136 bin 692 lira 41 kuruş ve içme suyu sondaj kuyusu sözleşme bedeli 102 bin 0 lira 60 kuruştur. Ayrıca ek terfi hattı yapım işi de devam ediyor ve yüzde 95’lik kısmı tamamlanmıştır” dedi.
İncelemenin ardından Mezra Köyü Muhtarı Recep Alarslan ve köy halkıyla bir süre sohbet eden Vali Öksüz, köyün sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Vali Öksüz daha sonra fiziki olarak yüzde 85’i tamamlanan ve 4.171.541,31 TL ihale bedeliyle Susuz’da yapımı devam eden Susuz 200 öğrencilik pansiyon ve 4 daireli öğretmen konutu yapım işini yerini inceledi. Yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Öksüz, öğrencilerin konaklayacağı yatakhaneleri de gezdi. Yaklaşık 15 metrekare olan odaların 4 öğrencinin konaklaması için küçük olduğunu, 2 öğrenciye kadar düşürülmesini ve 15 gün içerisinde bitirilmesinin talimatını verdi.
Susuz Hükümet Konağı 3. Etap restorasyon yapım işinin çalışmalarını da yerinde inceleyen Vali Öksüz, fiziki durumunun yüzde 70 oranında bittiğini ve İçişleri Bakanlığından yaklaşık 500 bin TL temin edecekleri ek ödenekle bu yılki öngörülen çalışmanın tamamlanacağını söyledi. Vali Öksüz, Susuz Hükümet Konağının yeni hizmet binasının önümüzdeki yıl tamamlanarak hizmete girmeyi öngördüklerini sözlerine ekledi.
Vali Öksüz ve beraberindekiler daha sonra Susuz’a yeni atanan Kaymakam Hamza İnam’ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dileyerek Kaymakamlık girişinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

KARS

19 Ekim 2019 Cumartesi

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