Vali Öksüz, milletvekilleriyle Kars Vadisi çalışmalarını yerinde gördü

22 Ağustos 2019 tarihinde ihalesi yapılarak işe başlanan Kars Vadisi Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Kars Kalesi altında hayata geçirilen proje de yürütülen çalışmaları yerinde gören Vali Türker Öksüz, Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın, ilgili firma yetkilisinde bilgi aldı.

Kars Kalesi ve çevresini cazibe merkezi haline getirecek, vatandaşlara, yerli ve yabancı turistlerin hizmet verecek olan Kars Vadisi Projesi bin 800 metrekare kapalı alana sahip olacak. İçerisinde kaşar, bal, gibi yöresel ürünleri satılacağı 8 dükkan, 1 adet ile 1 lokanta yapılarak vatandaşların hizmetine açılacak.

Kars Vadisi Projesi tamamlandığında kentin önemli bir eksiği de giderilmiş olacak.

KARS 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:51

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