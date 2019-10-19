Kars’ta 100 çocuğa “120” filmi izletildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen “Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek” Projesi kapsamında sinema etkinliği düzenlendi.

Bu projede, geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunulması, eğitim desteği verilerek topluma faydalı bireyler olmalarının sağlanması, sportif faaliyetlere yönlendirilerek suç ortamından uzak tutulması, kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, düzenlenen kültürel ve sosyal amaçlı geziler ile çocukların birbirleri ile kaynaşmasının sağlanması, çocuklarımızın tarihi, kültürel bilgi ve görüşlerinin artırılması, sosyal amaçlı etkinlikle neticesinde birlik, beraberlik, kardeşlik duygusunun ve aralarındaki iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda sinemayı bilmeyen 100 çocuğa “120” adlı film izletildi. Film öncesi çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildi. Film sonrası sinemaya ilk kez gelen öğrenciler kendilerine böyle bir imkanı sundukları için Kars İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

Düzenlenen programa Kars Valisi Türker Öksüz, 14’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

KARS 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:51

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