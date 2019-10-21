Kars’ta mahalle sakinleri eylem yaptı Yolu trafiğe kapatan mahalleliler yollarının yapılmasını istedi

Kars’ta yolları yapılmayan mahalleli, araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Yollarının yapılmasını isteyen vatandaşlar, HDP’li belediyeyi göreve davet etti.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nin yol sorunu bir türlü bitmiyor. Uzun zamandan beri yolları bozuk olan ve defalarca belediyeye sorunlarını ileten mahalle sakinleri, muhtar Özcan Mücük ile birlikte Selahattin Filtekin Köprü kavşağına gelerek araçlarıyla yolu trafiğe kapattı. 250 metrelik yollarının yapılmasını isteyen vatandaşlar, seslerini yetkililere duyurmak istedi.

Kars’ta, ana caddeler, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce sıcak asfalt ve kaldırımı yapılırken, ana caddelerin bağlantı yollarının yapılmaması vatandaşları çileden çıkardı. Defalarca yetkililere dilekçelerle müracaat eden vatandaşlar, son çareyi yol keserek eylem yapmada buldu.

Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri, muhtar Özcan Mücük ile birlikte Erzurum Caddesi’ni araçlarıyla trafiğe kapattı. Araç geçişine izin vermeyen mahalleliler adına açıklama yapan Fevzi Çakmak Mahallesi muhtarı Özcan Mücük, yollarının biran evvel yapılmasını istedi. Erzurum Caddesi’nin 23 mahallenin geçiş yolu olduğunu ifade eden Muhtar Özcan Mücük, “Bizim defalarca dilekçe vermemize rağmen, şifahen söylememize rağmen kimse bu yolla ilgilenmiyor. Burada ki vatandaşların hepsi bu konudan rahatsız, yetkililerin bunu görmesi lazım. Özellikle belediyenin bunu görmesi lazım. Haydar Aliyev Parkı burada, Kars’ın giriş çıkışı buradan sağlanıyor. 23 mahalle buradan gidip geliyor. Gerçekten çok sıkıntı var. Yetkililerin biran evvel bu yola el atması lazım. Bu yolun biran evvel yapılması lazım. Bir hafta içerisinde yol yapılmazsa tekrar aynı eylemi yapacağız" dedi.

Mahalle sakinleri tarafından trafiğe kapatılan Fevzi Çakmak Mahallesi Erzurum Caddesi çok sayıda araç yığıldı. Araç konvoyunun oluştuğu cadde mahalle sakinlerinin araçlarını çekmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kapatılan yolda bekleyen sürücüler ise mahalle sakinlerine destek verdi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Erzurum Caddesi’nin kısa sürede yapılması bekleniyor. Cadde yapılmadığı takdirde mahalle sakinlerince yeniden trafiğe kapatılacak.

KARS 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:53

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