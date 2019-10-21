Kars’ta mahalle sakinleri eylem yaptı Yolu trafiğe kapatan mahalleliler yollarının yapılmasını istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars’ta mahalle sakinleri eylem yaptı Yolu trafiğe kapatan mahalleliler yollarının yapılmasını ...

İHA

Kars'ta yolları yapılmayan mahalleli, araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Yollarının yapılmasını isteyen vatandaşlar, HDP'li belediyeyi göreve davet etti.

Kars’ta mahalle sakinleri eylem yaptı Yolu trafiğe kapatan mahalleliler yollarının yapılmasını istedi

Kars’ta yolları yapılmayan mahalleli, araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Yollarının yapılmasını isteyen vatandaşlar, HDP’li belediyeyi göreve davet etti.
Fevzi Çakmak Mahallesi’nin yol sorunu bir türlü bitmiyor. Uzun zamandan beri yolları bozuk olan ve defalarca belediyeye sorunlarını ileten mahalle sakinleri, muhtar Özcan Mücük ile birlikte Selahattin Filtekin Köprü kavşağına gelerek araçlarıyla yolu trafiğe kapattı. 250 metrelik yollarının yapılmasını isteyen vatandaşlar, seslerini yetkililere duyurmak istedi.
Kars’ta, ana caddeler, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce sıcak asfalt ve kaldırımı yapılırken, ana caddelerin bağlantı yollarının yapılmaması vatandaşları çileden çıkardı. Defalarca yetkililere dilekçelerle müracaat eden vatandaşlar, son çareyi yol keserek eylem yapmada buldu.
Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri, muhtar Özcan Mücük ile birlikte Erzurum Caddesi’ni araçlarıyla trafiğe kapattı. Araç geçişine izin vermeyen mahalleliler adına açıklama yapan Fevzi Çakmak Mahallesi muhtarı Özcan Mücük, yollarının biran evvel yapılmasını istedi. Erzurum Caddesi’nin 23 mahallenin geçiş yolu olduğunu ifade eden Muhtar Özcan Mücük, “Bizim defalarca dilekçe vermemize rağmen, şifahen söylememize rağmen kimse bu yolla ilgilenmiyor. Burada ki vatandaşların hepsi bu konudan rahatsız, yetkililerin bunu görmesi lazım. Özellikle belediyenin bunu görmesi lazım. Haydar Aliyev Parkı burada, Kars’ın giriş çıkışı buradan sağlanıyor. 23 mahalle buradan gidip geliyor. Gerçekten çok sıkıntı var. Yetkililerin biran evvel bu yola el atması lazım. Bu yolun biran evvel yapılması lazım. Bir hafta içerisinde yol yapılmazsa tekrar aynı eylemi yapacağız" dedi.
Mahalle sakinleri tarafından trafiğe kapatılan Fevzi Çakmak Mahallesi Erzurum Caddesi çok sayıda araç yığıldı. Araç konvoyunun oluştuğu cadde mahalle sakinlerinin araçlarını çekmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kapatılan yolda bekleyen sürücüler ise mahalle sakinlerine destek verdi.
Fevzi Çakmak Mahallesi Erzurum Caddesi’nin kısa sürede yapılması bekleniyor. Cadde yapılmadığı takdirde mahalle sakinlerince yeniden trafiğe kapatılacak.

KARS

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:53
  • GÜNEŞ 06:18
  • ÖĞLE 11:57
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Arslan Türkiye’nin en uzak köylerinden seslendi
YEREL HABERLER Milletvekili Arslan Türkiye’nin en uzak köylerinden ...
AK Parti Milletvekilleri Arpaçay’da Başkan Erçetin Altay, Arpaçay’a destelerinden dolayı milletvekillerine teşekkür etti
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekilleri Arpaçay’da Başkan Erçetin ...
Kars’ta 100 çocuğa “120” filmi izletildi
YEREL HABERLER Kars’ta 100 çocuğa “120” filmi izletildi
Vali Öksüz, milletvekilleriyle Kars Vadisi çalışmalarını yerinde gördü
YEREL HABERLER Vali Öksüz, milletvekilleriyle Kars Vadisi ...
Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı Merkezin 2020’de hizmete girmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i ...
Kars Valisi Türker Öksüz, çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Kars Valisi Türker Öksüz, çalışmaları yerinde ...
Kars'ta tandırda kaz geleneği
YEREL HABERLER Kars'ta tandırda kaz geleneği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X