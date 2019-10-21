Kağızman’da define avcıları yakalandı

Kağızman Ortaköy’de define arayan 4 kişi arama detektörleriyle birlikte yakalandı.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ortaköy mevkiinde önleyici kolluk devriyesi esnasında izinsiz kazı yapan şüpheli 4 kişi, define arama detektörü ile birlikte yakalandı. Yakalan şüpheli 4 kişi ile ilgili jandarma ekipleri tarafından adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz, ilimiz genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam edecektir.” denildi.

KARS 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:53

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