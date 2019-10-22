Vali Masatlı terörü lanetledi SERKA’nın 68. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kars’ta yapılan SERKA’nın 68’nci Yönetim Kurulu Toplantısında şehitleri rahmet ve minnetle anarak, terörü lanetledi.

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) 68’nci Yönetim Kurulu Toplantısı Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığı’nda Kars’ta yapıldı.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, sözlerine başlarken başta bugün Susuzlu ebediyete yolcu edeceğimiz şehidimiz dahil tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anarak, terörü lanetledi.

Vali Masatlı dün Kağızman’da teröristlerce daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu yaralanan askerlerimize acil şifalar dileyerek, “Kağızman’daki dün müessif olayda da yaralanan askerlerimize de Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Bu ülkenin gelişmesi ve değişmesi için hep beraber, birlikte çalışıyoruz. Bu değişimin, dönüşümün ve gelişmenin bir ayağı da Kalkınma Ajanslarımız var.” dedi.

68’nci SERKA Olağan Genel Kurul Toplantısının 6 gündem maddesi olduğunu ifade eden Vali Masatlı, “Bunlardan ilki bu malum biliyorsunuz SODES sunulacak olan projelerin değerlendirilmesini yapacağız. Onun dışında Iğdır’ın Organize Sanayi Bölgesi’nin bir güdümlü projesi var. Onun dışında 2013201420152016 yıllarında Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projelerin etki değerlendirmesini yapacağız. Ayrıca bizim özellikle Cumhurbaşkanlığımızın izniyle 10’u uzman biri hukuk müşaviri olmak üzere toplamda 12 kişi alacağımızı konuşacağız ve karar vereceğiz. Aynı zamanda ajansımızın genel işleyişi ile ilgili kararları değerlendireceğiz. Bu toplantımızın başta 4 ilimiz olmak üzere ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Katkı ve katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığı’nda yapılan SERKA 68’nci Yönetim Kurulu Toplantısına Kars Valisi Türker Öksüz, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve 4 ilin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

KARS 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:54

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