Karslı şehit gözyaşları arşında toprağa verildi

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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu, memleketi Kars'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, Kars Harakani Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından ailesinin yaşadığı Susuz ilçesine bağlı Yaylacık köyüne götürüldü. Türk bayraklarıyla donatılan evde, şehidin yakınları taziyeleri kabul etti. Kars Müftüsü Yusuf Eviş'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Şehit Selimoğlu tekbirler eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kars Valisi Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve vatandaşlar katıldı.

KARS 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:54

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