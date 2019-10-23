Kars’ta AKAKP proje performans değerlendirme toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygulanması tamamlanan Ardahan Kars Artvin Kalkınma Projesi'nin performans değerlendirmesine yönelik IFAD Bağımsız Değerlendirme ekibince Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde değerlendirme toplantısı yapıldı.

IFAD Değerlendirme Ekibinde yer alan Suppiramaniam Nanthikesan, Federica Lomiri, Mehmet Reşat Lüle, ilk olarak Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün’ü ziyaret ederek projenin Kars’ta işleyiş modeli ve sağladığı faydalar konularında bilgi aldı.

Daha sonra İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen değerlendirme toplantısına geçildi.

Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Orman Kars İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, “AKAKP Projesi tarım ve hayvancılık konularında Türkiye sıralamasında yer alan Kars için çok faydalı bir proje olmuştur. Bu proje kadın çiftçilerin hayatında da olumlu yönde değişiklikler yapan bir projedir. Ayrıca proje sayesinde kurumsal kapasitemiz bir adım daha ileriye taşınmış, faydalanıcıların kapasitelerinde fark edilir bir artış sağlanmıştır. Bu nitelikteki projelerin İlimizde yine uygulanması temennimizdir" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra toplantıda AKAK Projesi masaya yatırıldı. Projenin değerlendirmesi yapıldı.

Toplantının ardından değerlendirme ekibi, Arpaçay, Kağızman ve Selim ilçelerinde proje kapsamında uygulanan faaliyetleri yerinde gördü. 3 günlük inceleme ve değerlendirme ziyaretinden sonra değerlendirme ekibi AKAKP'nin uygulandığı diğer iller olan Ardahan ve Artvin illerinde de inceleme yapacak.

KARS 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:55

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