Sarıkamış’ta ayının saldırdığı bir kişi hayatını kaybetti

Sarıkamış’ta ayının saldırısına uğrayan bir kişi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; olay Sarıkamış’a bağlı Kazıkkaya Köyü mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda gezmeye çıkan N.P. ayı ile karşılaştı. Ayıyı karşısında gören ve kaçmaya çalışan N.P.ya ayı saldırdı. Ayının saldırdığı N.P. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen köylüler N.P.’yı Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan N.P. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARS 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:55

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