Sarıkamış’ta ayı saldırısı: 1 ölü

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir kişi ayı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Sarıkamış'a bağlı Kazıkaya Köyü'nde yaşayan N.P. ormanlık alanda gezerken ayıyla karşılaştı. Ayının saldırısıyla ağır yaralanan N.P. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan N.P. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayı saldırısında hayatını kaybeden N.P. cenazesi Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARS 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:23

YATSI 18:42

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