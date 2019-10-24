Kars polisinden öğrencilere saz ve gitar

Kars’ta TDP polisleri, öğrencilere saz ve gitar hediye etti.

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekiplerince, Yenişehir İlkokulunda kurulan müzik atölyesi ziyaret edildi.

TDP ekipleri, çocukların müzik becerilerinin gelişmesi, kendine güvenlerinin pekiştirilmesi ve kendilerini özgürce ifade etme yöntemlerinin arttırılması adına müziğe gönül vermiş öğrencilere saz ve gitar hediye ederek, öğrencilerin müziğe yönelmesine katkıda bulundu.

Polislerden müzik aletlerini alan öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansırken, TDP ekipleri bir süre öğrencilerle sohbet etti, öğrencilerle birlikte saz ve gitar çaldı.

Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duymuş olduğumuz sevgi ve birlikte geçirmiş olduğumuz zamanın bizlere vermiş olduğu mutlulukla benzer etkinliklere devam edilecektir” denildi.

KARS 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

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