Kars’ta Mazlumağa Hamamı’nın restorasyon çalışmaları sürüyor

Kars’ta “Tarihi Dokunun Korunması Projesi” kapsamında Mazlumağa Hamamı’nda yürütülen restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Mazlumağa Hamamı'nın turizme kazandırılması projesi kapsamında DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finansı sağlanan, “Tarihi Dokunun Korunması Projesi” kapsamında Kars Valiliği, Kültür Turizm ve Altyapı Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (KARTAB) koordinesinde yürütülen restorasyon çalışması kapsamında hamamın 3’ncü etap çalışmaları sürüyor.

Restorasyon çalışmaları tamamlandığında turizme kazandırılacak olan tarihi Mazlumağa Hamamı’nda 3’ncü etap projesi Kars İl Özel İdaresi tarafından 2 milyon 301 bin 563 lira 62 kuruş bedelle ihale edilmişti. Dikdörtgen planlı ve düzgün kesme bazalt taşından yapılan Mazlumağa Hamamı’nın iç mekanlarındaki sağır kemerler ve niş süslemeleri ile nakış edilmiş binayı kendi tarihi dokusuna uygun hale getiriliyor. Proje kapsamında yürütülen çalışmaların kışa kadar devam edeceği öğrenildi.

Tarihi Mazlumağa Hamamı’nın 2021 yılında tamamlanarak Kars turizme kazandırılması planlanıyor.

KARS 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

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