Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi sezona hazırlanıyor

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor. Kayak merkezinde pistleri yenilenen telesiyejlerle birlikte kayak severleri cazbedecek.

Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı haline gelen ve 20192020 kış sezonuna hazırlanan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde sezon öncesi hazırlıkları tam hız devam ediyor.

Türkiye’de sadece Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde hizmete girecek olan kapalı sistem ve 6 kişilik koltuklarıyla saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip, 2 kilometre uzunluğundaki yeni telesiyej sistemi, mekanik tesisler, pistlerin ışıklandırılması ve 4 kilometre uzunluğundaki yeni slalom pisti sezona hazırlanıyor.

Vali Türker Öksüz’ün talimatlarıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Cengiz, yürütülen çalışmaları bizzat yerinde görerek bilgiler aldı. Vali Türker Öksüz’ün de yakından takip ettiği çalışmaların, kayak sezonu açılışına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olduğunu belirten Vali Türker Öksüz, “Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin mevcut durumuna ilaveten yapımına başlanan yeni telesiyej sistemi, ilave pistler, pistlerin ışıklandırılması, yatak kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarla yeniden adeta şekillenecek. Kayak Merkezi yeni sezonda dünyaya hitap edecek. Yapılan çalışmalarla yerli ve yabancı misafir sayısında artış olacak. Bu da Kars’ın kalkınmasına büyük katkı sağlayacak” dedi.

Kristal karı ile dikkatleri üzerine çeken Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin 20192020 kış sezonuna iddialı girmesi bekleniyor. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde çığ tehlikesi olmadan kayakseverler Sarıçam ağaçları arasında kayak yapmanın keyfini yaşayacak.

KARS 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

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