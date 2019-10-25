Kars’ta barınma hizmet grubu değerlendirme toplantısı yapıldı

2019 yılı Ülkemizde afet ve acil durum kültürünün yerleşmesi ve vatandaşlarımızın farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla “Afetlere Hazırlık Yılı” ilan edildi.

Bu kapsamda, Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce, Yerel Düzey Barınma Hizmet Grubu tarafından yerel düzeyde, ana ve destek çözüm ortakları ile birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürü Oktay Ayğan yönetiminde eşgüdüm içerisinde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kars Afet Müdahale Planı kapsamında bulunan yaklaşık 30 kişinin katıldığı Barınma Hizmet Grubu'nun değerlendirme toplantısında, destek çözüm ortaklarının görev ve sorumlulukları ayrıntılı olarak anlatıldı. Yapılan değerlendirme toplantısı sonucunda eksiklikler ve alınan kararlar rapor haline getirildi.

KARS 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:57

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