Kars’ta TDP’den anlamlı ziyaret

Kağızman’da teröristlerin kalleşçe yola döşediği EYP’nin infilak etmesini sonucu yaralanan ve sağlık durumları çok iyi olan askerleri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, Kağızman’da askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşanan hain terör saldırısında yaralanan askerlerin her daim yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi’nde tedavileri devam eden askerleri ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

TDP ekipleri yaralı askerlere çiçek takdim ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Polislerin ziyaretinden memnun olan askerler, kısa sürede taburcu olarak görevlerine kaldıkları yerden devam edeceklerini belirttiler.

KARS 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:57

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