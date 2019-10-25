Arpaçay’da Öğretmenevi yenilendi

Arpaçay Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce geçen yıl bakım ve onarımdan geçirilen Öğretmenevi, yapılan değişikliklerle birlikte Arpaçay’a gelen misafirler ve memurlar tarafından rağbet görüyor.

Yenileme çalışmaları kapsamında çarşı merkezindeki Öğretmenevi Binası’nda tek kişilik ek odalar yapılırken, tüm mobilyaları eksiksiz bir şekilde değiştirildi ve tüm ıslak zemin ve banyolar yenilendi. Ayrıca ısı tasarrufu sağlama adına dış cepheye mantolaması yapıldı. Bu çalışmalar yaklaşık 350 bin TL’ye mal oldu.

Bu sayede tüm odaları dolan Öğretmenevi gelir anlamında kara geçti. Öğretmenevinin tekrar canlılık kazanmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Kaymakam Abdil Koç, hem ilçeye yeni atanan öğretmenlere yuva olması hem de diğer misafirler tarafından talep edilmesi nedeniyle yapılan çalışmaların demek ki isabetli olduğuna dikkat çekti.

Bununla birlikte Öğretmenevinin atıl durumdaki alt katı yine Kaymakamlık, DOKAP ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğü katkılarıyla modern bir Halk Kütüphanesine dönüştürülerek hem Öğretmenevinde kalan misafirlerin hem de vatandaşların hizmetine sunuldu. Kütüphane yapım çalışmaları da yaklaşık 300 bin TL’ye mal oldu.

KARS 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:57

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