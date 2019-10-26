Kaymakam İnam’dan Yatılı Bölge Okulu’na ziyaret

Susuz Kaymakamı Hamza İnam, okul ve köy ziyaretlerine devam ediyor. İnam, İncesu Yatılı Bölge Okulu’nda bir takım incelemelerde bulundu.

Göreve başladığı günden itibaren gerek muhtarlarla düzenlediği toplantılarda, gerekse bizzat köylerde bir araya geldiği vatandaşlarla istişarelerde bulunan Kaymakam Hamza İnam, okul ziyaretlerinde sürdürüyor. Ziyaret ettiği okular da öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen İnam, son olarak Susuz 75.Yıl İncesu Köyü İMKB Yatılı Bölge Okulu'nda bir takım incelemelerde bulundu.

Kaymakam Hamza İnam, köy okullarında eğitimöğretimi yerinde görmek ve ihtiyaçları tespit etmek amacıyla bu tür ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Susuz 75.Yıl İncesu Köyü İMKB Yatılı Bölge Okulu'nda öğretmenlerle bir toplantı yapan İnam, daha sonra İncesu Köyü’nden ayrılarak Susuz’a döndü.

KARS 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:59

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