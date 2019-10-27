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AK Parti Milletvekilleri Sultan Alparslan Külliyesi inşaatını gezdi

İHA

AK Parti Milletvekilleri Sultan Alparslan Külliyesi inşaatını gezdi

Kars’ta yaklaşık 18 bin metrekare alanda inşa edilen Sultan Alparslan Külliyesi’ne çalışmalar devam ediyor.
Altında yaklaşık 500 araçlık kapalı otopark, cami ve sosyal donatıların da bulunacağını Sultan Alparslan Külliyesi inşaatında AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Pati İL Başkanı Adem Çalkın, bir takım incelemelerde bulunarak ilgili firma yetkilisinden bilgiler aldılar.
Tamamlandığında yaklaşık 50 milyon liraya mal Olacak Sultan Alparslan Külliyesi mimarisiyle de dikkatleri üzerinde çekecek. Faikbey Caddesi üzerinde yapımı devam eden külliyeyi gezen AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Sultan Alparslan Külliyesi’nin son durumunu değerlendirdiler.
Sultan Alparslan Külliyesi’nin Kars için çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Kars’ın önemli bir yatırımı, insanımızın önemli bir beklentisi, bu külliye inşaatında şu anda birlikteyiz. Kars’ın bugüne kadar belki de alan olarak en devlet yatırımları içerisinde bile en geniş alana yapılan inşaat olacak bu. 3 bin 600 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, ibadet edebileceği alan ortaya çıkacak, 500 araçlık bir otoparkta ortaya çıkacak. Faikbey Caddesinde şu anda 80 araç park edebiliyor. 500 araçlık otoparkın önemini anlamak açısından bunu söyledim. Yani 6 7 kat Faikbey Caddesinde park edecek kadar araç buranın altında hiç görünmeden, şehre bir kalabalık oluşturmadan, yük oluşturmadan şehrin otoparkı olacak ve Kars’ın kışın ağırlığını düşünecek olursanız bu kapalı garaj, kapalı otopark bizim için ne kadar anlamlı olduğu ortada. O yüzden bu da çok büyük kazanım, yani cami, külliye alanımız ile beraber alanımızda beraber, otopark problemi ne de bir çözüm bulunmuş oluyor. Merkezde çünkü aynı zamanda iş yerlerinin bulunduğu en kalabalık alan burasıdır” dedi.
Sultan Alparslan Külliyesi ile ilgili kentte birileri tarafından çıkarılan dedikoduların asılsız olduğunu ifade eden AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Burası 4 bin 500 metrekare iken daha bunun üçte biri küçüklüğünde iken biz bu projeyi başlatırken, buranın çok dedikodusu yapılıyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Buranın yüklenicisinde ve yapımında devletin tek kuruşu yoktur. Burası bir devlet yatırımı değildir. Burası hayırseverler tarafından yapılıyor. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum” diye konuştu.
Son olarak söz alan Milletvekili Ahmet Arslan, “Burası Kars’ın merkezinde bir yer, elbetteki Kars’ın merkezindeki bir yerin Kars’ı değer katmasını düşündüğümüz için burası depreme dayanaksız dendiğinde de çok kişi çok şey söyledi. AVM olsun, bina olsun, gelir getirsin, Özel İdareye gelir getirsin, şehre gelir getirsin. Bunların hepsi mümkün, hepsinin elbette ki faydası var. Ancak biz o gün kafa kafa vererek, bu tip maddi faydalardan ziyade şehre değer katacak, şehre katkı verecek bir yapı olması çok önemliydi. Her zaman şehir merkezinde böyle bir alan bulamazsınız. Konut yapmak için, AVM yapmak için birçok yer bulabilirsiniz. Fakat şehrin merkezinde bir alan bulmak mümkün değil. Bu kadar güzel bir alanı bulmuşken, bunu şehir adına değerlendirmek gerekir dedik. O gün karar aldık. O gün karar aldık. Ve bugün bu karar hayata geçiyor. Bu memnuniyeti bir kere daha ifade etmek isteriz. Ve o günden bugüne destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle şehrin tam merkezinde 500 otoparklık kapalı bir alan çok çok önemli, 500 otoparklık bir alan şehrimize kazanım sağlayacak. Caddelerimizin otopark olmasından çıkması, görüntü kirliliği oluşturması engellenmiş olacak. Elbette ki şehrimizde camiler var, ibadet yerleri var, rabbim rahmetiyle muamele eylesin, ancak bin yıllık camilere sahip olan bir şehir olarak tamda buna sahip çıkmak önemliydi. Zira 1072’de Anadolu’da Türklerin yaptığı ilk camidir Menuçehr Cami, Menuçehr Cami mimarisiyle şehirde cami yaptırmakla, hem tarihimizi bilmek, hem kültürümüzü bilmek hem de onu geleceğe taşımak açısından çok önemliydi. İşte buradaki cami o mimariyle hazırlandı, emin olun ki Türkiye’nin her yerinden hatta dünyadan insanlar, ‘Kars’ta çok farklı bir cami yapılmış, o mimariyi gidip görelim’ diyip buraya gelecekler” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Sultan Alparslan Külliyesi inşaatı gezildi. Milletvekilleri, Proje Müdürü Atıf Baştuğ’dan bilgiler aldı. Milletvekilleri ve beraberindekiler daha sonra Sultan Alparslan Külliyesi’nden ayrıldı.

KARS

27 Ekim 2019 Pazar

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