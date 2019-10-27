Digor’da çıkan yangında 3 inek telef oldu

Digor’da bir kişinin ahırında çıkan yangında 3 inek telef oldu.
Edinilen bilgilere göre; olay Digor’a bağlı Alem köyünde meydana geldi. R.Y. isimli şahıs evinde bulunan sobanın külünü ahıra döktü. Sönmemiş kül kısa süre sonra alevlendi ve yangına dönüştü. Çıkan yangına köylüler müdahale ederken, olayda 3 inek telef oldu.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.
KARS
27 Ekim 2019 Pazar
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