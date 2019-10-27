Digor’da çıkan yangında 3 inek telef oldu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Digor’da bir kişinin ahırında çıkan yangında 3 inek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre; olay Digor’a bağlı Alem köyünde meydana geldi. R.Y. isimli şahıs evinde bulunan sobanın külünü ahıra döktü. Sönmemiş kül kısa süre sonra alevlendi ve yangına dönüştü. Çıkan yangına köylüler müdahale ederken, olayda 3 inek telef oldu.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

KARS 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:19

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.