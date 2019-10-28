Kars’ta sabah hava sıcaklığı eksi 6’yı gördü

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Kars’ta soğuk hava etkili olmaya başladı. Kentte hava sıcaklığı sabah saatlerinde eksi 6 derece olarak ölçüldü.

Kars’ta kış kendisini göstermeye başladı. Araçların camlarının buz tutuğu kentte, vatandaşlarda soğuktan etkilendi. Sabah erken saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, bir taraftan araçlarının camlarının buzunu temizlerken, diğer taraftan da araçlarını çalıştırarak içerisini ısıttı.

Soğuk havanın etkiliği olduğu kentin yüksek kesimlerinde sobalarda yanmaya başladı. Kars’a kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, kış hazırlıklarını başladıklarını kaydettiler.

KARS 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:18

YATSI 18:37

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