Kars’ta 315 jandarmanın katılımıyla ‘Huzur Uygulaması’ yapıldı

Kars’ta 315 jandarmanın katımlıyla “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı. 2 bin 153 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına 315 jandarmanın katılımıyla üç aşamalı olarak “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” icra edildi.

Uygulamada, 108 umuma açık yer, 24 park, 30 metruk bina ve 834 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller de 17 araca işlem yapıldı, 9 araç trafikten men adildi ve 4 bin 742 TL idari para cezası kesildi. Uygulama kapsamında; 2 bin 153 kişi sorgulandı, 13 yoklama kaçağı ve güveni kötüye kullanma suçlarından haklarında arama kararı bulunan 14 kişi yakalandı. Yakalanan 14 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Konuyla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

KARS 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:01

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