Arpaçay Arslanoğlu köyü sağlıklı yola kavuştu

Kars’ta merkezi hükümet tarafından yapılan yatırımlar vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Arpaçay Kaymakamlığı’nca 2019 Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) programına alınan Arslanoğlu Köyü, köy içi kilit parke döşeme yol yapımı tamamlanarak hizmet açıldı.

Arslanoğlu Köyü’nde yapılan çalışmaları yerinde gören Kaymakam Abdil Koç, Arpaçay İl Genel Meclisi üyeleri Nedi Ekinci ve Cengiz Çobanoğlu, köy yollarının yapılarak vatandaşların kullanımına açıldığını belirttiler.

Arslanoğlu’nun bu yıl parkeye kavuşan dördüncü köy olduğunu ifade eden Kaymakam Abdil Koç, önümüzdeki yıllarda tüm köylerin içini parkeye kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

“Koç, “Kilit parke sayesinde köy içlerinin çamurdan kurtuldu, Bu sayede köyde sürekli kalan başta kadınlar olmak üzere öğrencilerin ve diğer köy halkı bu hizmetten doğrudan istifade ediyor ve vatandaşlarımız bu konforu sonuna kadar hak ediyor” dedi.

Kaymakam Abdil Koç ile beraberindekiler, daha sonra Arslanoğlu Köyü’nü gezerek yapılan yolu inceleme fırsatı buldular. Köylülerle bir süre sohbet eden Koç ve beraberindekiler daha sonra köyden ayrıldılar.

KARS 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:01

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