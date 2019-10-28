Cumhuriyet bayramı kutlama etkinlikleri başladı

Cumhuriyet Bayramının 96’ncı yıldönümü kutlama etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da başladı.
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kars Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı’na Vali Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Tank Albay Erhan Altın ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Boşnak tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Çelenk sunumun ardından etkinlik sona erdi. Kutlama etkinlikleri yarın çeşitli programlarla devam edecek.
KARS
28 Ekim 2019 Pazartesi
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