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Beşli’den Cumhuriyet Bayramı tadında fotoğraf sergisi

İHA

Kars'ın tanıtımında önemli katkıları olan Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ekim Kars'ın Düşman İşgalinden kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi açıyor.

Beşli’den Cumhuriyet Bayramı tadında fotoğraf sergisi

Kars’ın tanıtımında önemli katkıları olan Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ekim Kars’ın Düşman İşgalinden kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi açıyor.
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı’nda açılacak olan “Fotoğraf Diliyle Kars” fotoğraf sergisinin açılışı yarın yapılacak. Serginin hazırlıklarını yapan Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, “yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ayrıca da Kars’ın Düşman İşgali’nden kurtuluşunun 99. Yıldönümü arifesi, bu güzel günde bende 36 adet Kars fotoğrafıyla Cumhuriyet Bayramı’nı taçlandırmak istedim. Kars halkıyla, Kars’taki fotoğraf severlerle fotoğraflarımı buluşturmak istedim” dedi.
GAMP Konağı’nda yarın açılışı yapılacak olan fotoğraf sergisinde Özgen Beşli’ye ait 36 fotoğraf sergilenecek. Beşli, 8’inci sergisini Cumhuriyet Bayramı’nda açmış olacak.

KARS

28 Ekim 2019 Pazartesi

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