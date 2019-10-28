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Kars Harakani Havalimanı’nda silahlı saldırı tatbikatı gerçeği aratmadı

İHA

Kars Harakani Havalimanı'na düzenlenen terör saldırısı ve rehine kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kars Harakani Havalimanı’nda silahlı saldırı tatbikatı gerçeği aratmadı

Kars Harakani Havalimanı’na düzenlenen terör saldırısı ve rehine kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce Harakani Havalimanı’nda terör saldırısı ve rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Nefesleri kesen tatbikat gerçeği aratmadı.
Senaryo gereği, saat:15.30’da Kars İstanbul seferini yapmak üzere alanımızda olan THY A.O firmasına ait TK 2715 sefer sayılı uçağın yolcuları ve uğurlayıcılarının bir kısmının havalimanı iç hatlar terminali salonunda beklediği, bir kısmı da iç hatlar terminaline giriş yaptıkları esnada 2 terörist cezaevinde bulunan DEAŞ terör örgütü mensubu “X” isimli şahsın serbest bırakılması için daha önceden keşif yaptıkları Kars Harakani Havalimanı terminal binası önünde belli bir zaman bekler.
Saat 14.50 sıralarında aralarında konuştuktan sonra teröristlerden biri havalimanı iç hatlar terminali giriş kısmından xray cihazlarının bulunduğu alanı tarayarak 1 yolcu ve 1 özel güvenlik görevlisini yaraladıktan sonra içeri girmek istediği esnada Özel Harekat polisi tarafından vurularak öldürülür.
Silah sesleri duyulduktan sonra iç hatlar gelen yolcu, yolcu karşılama kısmında bekleyen yolcu ve yakınları gelen silah sesleri üzerine kaçmak için iç hatlar gelen yolcu çıkış kapısını kullanırlar. Bu esnada yaşanan kargaşadan faydalanmak isteyen teröristlerden ikincisi ise iç hatlar gelen yolcu çıkış kapısından içeriye girmeye çalışır. İç hatlar gelen yolcu çıkış kapısında görevli özel güvenlik görevlisi havalimanı çıkış kapısından içeri girmek isteyen teröristi engellemek istediği sırada terörist tarafından vurulur.
Terörist özel güvenlik görevlisinin yaraladıktan sonra havalimanı terminaline girerek iç hatlar terminali checkin salonuna gelir ve checkin kontuarlarında bulunan Çelebi Yer Hizmetleri personelini rehin alır. Rehin alınan Çelebi personelinin kurtarılması için Özel Harekat polisleri ve havalimanında çalışan görevliler tarafından çevre emniyeti alındıktan sonra yaralılar olduğu için müzakere yapılamayacağından dolayı Özel Harekat polisleri operasyon yaparak rehineyi zarar gelmeden kurtarır. Terörist ise öldürülür.
Teröristler üzerinde, teröristin atmış olduğu çantada ve terminal içerisinde bomba olma ihtimaline karşı bomba dedektör köpeği ve bomba imha ekibi tarafından arama yapılır. Uçak içerisinde de bomba ekibi ve uçak teknisyeni tarafından bomba araması yapılır. Yapılan kontrollerin ardından yolcular uçağa alınır.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan tatbikat havaalanında bulunan vatandaşlar arasında merakla izlenirken, özellikle Özel Harekat polislerinin performansı göz doldurdu. Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan tatbikat düşmana göz dağı verirken, dosta güven verdi.

KARS

28 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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