Başkan Erçetin Altay’ın Cumhuriyet Bayram mesajı

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Altay, Cumhuriyet 'ın kuruluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Cumhuriyet ile Türk milletine bağımsızlık ve demokrasi gibi çok önemli haklar verilmiş, ülke yönetiminde söz millete bırakılmıştır. Bağımsızlığımızın ve vatanın bütünlüğünün simgesi olan Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak Türk milletinin en önemli görevlerindendir. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahramanlıkları ile her zaman gurur duyulan gazilerimizi minnet ves aygıyla anıyoruz. Bu düşüncelerle 29 Ekim Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. Yılını gururla kutluyorum” dedi.

KARS 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:16

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.