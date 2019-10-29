Kağızman’da 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kağızman’da da coşkuyla kutlandı.

İstiklal alanında yapılan kutlamaya Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Begeç, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, bugünlere kolay gelinmediğini cumhuriyetin ülkemizin geleceği için önemine değindi.

Törende daha sonra Halime Arslan Yıldız İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterisi ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kick boks gösterisi yapıldı. Tören düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere verilen ödüllerin ardından sona erdi.

KARS 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:02

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