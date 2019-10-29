Sarıkamış’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlamalar Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal’ın Hükümet Konağında tebrikleri kabulü ile başladı.
Törende söz alan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, törende öğrenciler Halk oyunları gösterisi ve Cumhuriyet adlı oratoryo sundu.
Törene Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet İşler, Belediye Başkanı Harun Hayali, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve TSK Temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
KARS
29 Ekim 2019 Salı
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