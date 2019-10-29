Kars’ta “Fotoğraf Diliyle Kars” fotoğraf sergisi açıldı

Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, “Fotoğraf Diliyle Kars” fotoğraf sergisini Barış Pınarı Harekatında şehit olan Mehmetçiklere ithaf etti.

Karslı Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ekim Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi açtı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı’nda açılan “Fotoğraf Diliyle Kars” fotoğraf sergisinin kurdelesini Vali Türker Öksüz, 14’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Hiyadet Arıkan ve Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli yaptı.

Serginin açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, “Bu sergiyi açmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Biz bu şehri çok seviyoruz, bu şehrin güzelliklerini biliyoruz, bu şehrin ne kadar kadim bir kent olduğunu, ne kadar kültürel yönünden zengin bir şehir olduğunu çok iyi biliyoruz. Bize düşen tabi bu güzelliği gelecek nesillere de aktarmak. Buradaki fotoğraflar umuyorum ki bu görevi üstlenecektir. Gelecek nesiller bu fotoğraflardan Kars’ın bu kadim kültürünü, zengin tarihini görecekler, anlayacaklar ve onlarda kendi gelecek nesillerine bunu aktaracaklardır. Tekrar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum, bütün Kars'ımıza, bütün Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli ise, “Sekizinci sergimi Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü arifesi ve 29 Ekim gibi anlamlı bir tarihte açıyor olmak, milli mücadelede ve Cumhuriyet’e giden yolda son derece önemli bir yere sahip olan serhat şehrim Kars’a duyduğum şükran duygumu arttırmıştır. Bu özel gün, bana şanlı tarihimizi, kadim kültürümüzü bir kere de fotoğraf diliyle anlatma imkanı vermiştir. Bu vesile ile hepinizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutlarım” diye konuştu.

“Fotoğraf Diliyle Kars” fotoğraf sergisini Barış Pınarı Harekatında şehit olan Mehmetçiklere ithaf eden Beşli, “Sergimde 36 adet fotoğraf var ve hepsi Kars’ın farklı bir yüzüyle buluşturacak sizi. Karlar altındaki nazlı halini de, baharı karşılarken duyduğu coşkuyu da, sonbaharla gelen hüznünü de göreceksiniz benim gözümden. Dilerim sizler de benim kadar keyif alarak bakarsınız her bir fotoğrafa. Bu sergiyi açma fırsatı veren sayın Valimize özellikle teşekkür etmek istiyor, cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Bu sergiyi Barış Pınarı Harekatında şehit olan Mehmetçiklerimize ithaf ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kurdeleyi kesen protokol üyeleri sergiyi gezdi. Özgen Beşli, sergide bulunan 36 fotoğraf hakkında protokol üyelerine bilgi verdi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı’nda açılan “Fotoğraf Diliyle Kars” fotoğraf sergisi 2 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

KARS 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:02

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