Kars’ta “Fotoğraf Diliyle Kars” fotoğraf sergisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars’ta “Fotoğraf Diliyle Kars” fotoğraf sergisi açıldı

İHA

Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, "Fotoğraf Diliyle Kars" fotoğraf sergisini Barış Pınarı Harekatında şehit olan Mehmetçiklere ithaf etti.

Kars’ta “Fotoğraf Diliyle Kars” fotoğraf sergisi açıldı

Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, “Fotoğraf Diliyle Kars” fotoğraf sergisini Barış Pınarı Harekatında şehit olan Mehmetçiklere ithaf etti.
Karslı Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ekim Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi açtı.
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı’nda açılan “Fotoğraf Diliyle Kars” fotoğraf sergisinin kurdelesini Vali Türker Öksüz, 14’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Hiyadet Arıkan ve Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli yaptı.
Serginin açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, “Bu sergiyi açmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Biz bu şehri çok seviyoruz, bu şehrin güzelliklerini biliyoruz, bu şehrin ne kadar kadim bir kent olduğunu, ne kadar kültürel yönünden zengin bir şehir olduğunu çok iyi biliyoruz. Bize düşen tabi bu güzelliği gelecek nesillere de aktarmak. Buradaki fotoğraflar umuyorum ki bu görevi üstlenecektir. Gelecek nesiller bu fotoğraflardan Kars’ın bu kadim kültürünü, zengin tarihini görecekler, anlayacaklar ve onlarda kendi gelecek nesillerine bunu aktaracaklardır. Tekrar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum, bütün Kars'ımıza, bütün Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli ise, “Sekizinci sergimi Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü arifesi ve 29 Ekim gibi anlamlı bir tarihte açıyor olmak, milli mücadelede ve Cumhuriyet’e giden yolda son derece önemli bir yere sahip olan serhat şehrim Kars’a duyduğum şükran duygumu arttırmıştır. Bu özel gün, bana şanlı tarihimizi, kadim kültürümüzü bir kere de fotoğraf diliyle anlatma imkanı vermiştir. Bu vesile ile hepinizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutlarım” diye konuştu.
“Fotoğraf Diliyle Kars” fotoğraf sergisini Barış Pınarı Harekatında şehit olan Mehmetçiklere ithaf eden Beşli, “Sergimde 36 adet fotoğraf var ve hepsi Kars’ın farklı bir yüzüyle buluşturacak sizi. Karlar altındaki nazlı halini de, baharı karşılarken duyduğu coşkuyu da, sonbaharla gelen hüznünü de göreceksiniz benim gözümden. Dilerim sizler de benim kadar keyif alarak bakarsınız her bir fotoğrafa. Bu sergiyi açma fırsatı veren sayın Valimize özellikle teşekkür etmek istiyor, cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Bu sergiyi Barış Pınarı Harekatında şehit olan Mehmetçiklerimize ithaf ediyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından kurdeleyi kesen protokol üyeleri sergiyi gezdi. Özgen Beşli, sergide bulunan 36 fotoğraf hakkında protokol üyelerine bilgi verdi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı’nda açılan “Fotoğraf Diliyle Kars” fotoğraf sergisi 2 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

KARS

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:02
  • GÜNEŞ 06:27
  • ÖĞLE 11:56
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğruyol köyünde Cumhuriyet coşkusu
YEREL HABERLER Doğruyol köyünde Cumhuriyet coşkusu
2 yaşındaki çocuğun bayrağı öpmesi kutlamalara damga vurdu Kars’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER 2 yaşındaki çocuğun bayrağı öpmesi kutlamalara damga ...
Sarıkamış’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Kağızman’da 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Kağızman’da 29 Ekim coşkusu
Başkan Erçetin Altay’ın Cumhuriyet Bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Erçetin Altay’ın Cumhuriyet Bayram mesajı
Kars Harakani Havalimanı’nda silahlı saldırı tatbikatı gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER Kars Harakani Havalimanı’nda silahlı saldırı ...
Beşli’den Cumhuriyet Bayramı tadında fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Beşli’den Cumhuriyet Bayramı tadında fotoğraf sergisi
Cumhuriyet bayramı kutlama etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Cumhuriyet bayramı kutlama etkinlikleri başladı
Arpaçay Arslanoğlu köyü sağlıklı yola kavuştu
YEREL HABERLER Arpaçay Arslanoğlu köyü sağlıklı yola kavuştu
Kars’ta 315 jandarmanın katılımıyla ‘Huzur Uygulaması’ yapıldı
YEREL HABERLER Kars’ta 315 jandarmanın katılımıyla ‘Huzur ...
Kars’ta sabah hava sıcaklığı eksi 6’yı gördü
YEREL HABERLER Kars’ta sabah hava sıcaklığı eksi 6’yı gördü
Digor’da çıkan yangında 3 inek telef oldu
YEREL HABERLER Digor’da çıkan yangında 3 inek telef oldu
AK Parti Milletvekilleri Sultan Alparslan Külliyesi inşaatını gezdi
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekilleri Sultan Alparslan Külliyesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X