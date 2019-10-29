Sarıkamış’a yılın ilk karı yağdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yılın ilk karı yağdı. Kristal kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Yaklaşık bir haftadır sıcak havaların hüküm sürdüğü Sarıkamış’ta bugün soğuk hava etkili oldu. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Sarıkamış’ta kendini gösterdi. Akşam başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Sarıkamış Kayak Merkezinde bulunan Kayı Snow Otel İşletmecisi Yusuf Korkmaz, mevsimin ilk karının yağdığını söyledi. Korkmaz, “Şu anda 2600 rakımlı Sarıkamış Bayrak Tepedeyiz. Yılın ilk karı yağmaya başladı. İnşallah bu yıl güzel bir sezon geçiririz. Hayırlı olsun” dedi.

Karın etkili olduğu mevkide vatandaşlar kartopu oynayarak karın keyfini çıkardılar.

KARS 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:02

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