Kars Çayı üzerinde 1855 yılında İngiliz sivil mimarisinin eşsiz örneklerinden birisi olan ve Albay Lake tarafından yaptırılan tarihi Albay Lake Köprüsü restorasyonun yüzde 80’i tamamlandı.

Dere içi mevkinde 19. yüzyılda bazalt taştan 3 gözlü olarak inşa edilen Taş Köprü’nün restorasyon çalışmaları Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce yürütülüyor. Baştan aşağıya ele alınan Albay Lake Köprüsü, orijinaline sadık kalacak şekilde restore ediliyor.

Kars Çayı üzerinde 19. yüzyılda yapılan köprü, kesme bazalt taştan 3 gözlü olarak inşa edildi. 1855 yılında yapılan OsmanlıRus savaşlarından önce Kars’a gelerek Kars tabyalarının yapımında da görev alan İngiliz subayı Mühendis Albay Lake tarafından Kars Çayı üzerinde yaptırılan ve Kars’ta bulunan ikinci taş köprü olan Albay Lake Köprüsü Kars Kalesini çıkış için kullanılıyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilen, 150 yıllık köprünün yüzde 80’i tamamlanırken, çalışmayı yürüten ekip, tarihi dokunun bozulmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Albay Lake Köprüsü tamamlandığında Kars turizmine hizmet verecek, Köprü Kars Kalesi’ne ulaşım içinde kullanılıyor.

KARS 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:03

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