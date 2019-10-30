Başkan Altun’un eğitime desteği sürüyor

AK Partili Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, eğitim desteğine devam ediyor.

Selim Belediyesi’nin ‘Eğitime Destek Projesi’ kapsamında tüm lise son sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık deneme sınavı kitapçıkları dağıtımı yapıldı.

Başkan Coşkun Altın, Selim’de ki liseleri tek tek ziyaret ederek okul müdürlerine üniversiteye hazırlık deneme sınav kitapçıklarını okul müdürlerine teslim etti.

Başkan Coşkun Altın, “Ümidimiz olan Selimli gençlerimizin daha iyi bir gelecek için ihtiyacı olan bu denemelerle kendilerini test ederek daha iyi üniversitelere yerleşeceklerdir. Biz belediye olarak öğrencilerimizin yanındayız. Her türlü desteği öğrencilerimize vereceğiz” dedi.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, tarafından okul müdürlerine teslim edilen üniversiteye hazırlık deneme sınavı kitapçıkları daha sonra öğrencilere dağıtıldı. Selim Belediye Başkanlığı’nca eğitime yönelik desteklerin devam edeceği öğrenildi.

KARS 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:15

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.