Sarıkamış’ta akaryakıt çalan 4 kişi suçüstü yakalandı

Sarıkamış’ta baraj inşaatından akaryakıt çalan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca Sarıkamış Çatak Köyü mevkiinde Kızılçubuk Baraj Göleti inşaat şantiyesine ait araç ve akaryakıt sahasında ellerinde ve araçlarında bulunan bidon, hortum ve huni ile akaryakıt çalmaya çalışan şüpheli 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli 4 kişi jandarma karakolunu götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 4 kişi daha sonra Adliye’ye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3 tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüpheli 1 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

KARS 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:03

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