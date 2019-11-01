Kars’ta silahlı bir kişi yakalandı

Kars’ta silahlı bir kişi çarşı ve mahalle bekçilerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği’nde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan ekibin, saat 01.55 sıralarında Ortakapı Mahallesi’nde faaliyet gösteren işyerine giren M.K.’dan şüphelendi.

Bekçiler şüphelendikleri M. K.’yi durdurarak üzerinde arama yaptı. M.K.’nın üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 8 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheli M.K. ise bekçiler tarafından gözaltına alınarak gerekli yasal işlemlerin yapılması için Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi. M.K.’nın karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KARS 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:05

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