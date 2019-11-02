Okey taşlarını boyayarak geçimini sağlıyor

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Kahvehanelerde boyası aşınan okey taşlarını boyayarak geçimini sağlamaya çalışan 51 yaşındaki Murat Karali, 35 yıllık meslek hayatında 81 ilin yanı sıra yurt dışını da gezdi.

Murat Karali yaptığı açıklamada, okey taşı boyama işiyle 1984 yılında Erol Taş’ın vasıtasıyla tanıştığını belirterek, okey taşı boyacılığının zaman içinde kendisi için bir tutkuya ve yaşam tarzına dönüştüğünü söyledi.

KARS 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:06

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