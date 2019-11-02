Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha doğru başlayan kar etrafı beyaza bürüdü.

8 ayı kış olan Kars’ta mevsimin ilk karı şehir merkezine düştü. Kar yağışının etkili olduğu kentte, yüksek kesimler tamamen beyaza bürünürken, merkeze düşen kar ise kısa sürede eridi.

Kars’a kışın geldiğini beliren vatandaşlar, “Kış geldi. 11. Ay dediğiniz zaman kış demektir. Kars’ın kışı başladı. Bundan sonra yağar, açar. Soğuk olur, sıcak olur. Memleketimizin havası bu, güzel memleketimize, güzel yaşantımıza bakmamamız lazım” dedi.

Öte yandan, sabah erken saatlerde yağan kar, havaların da hissedilir şekilde soğumasına neden oldu. Kent merkezinde termometreler eksi 1’i gösterdi.

KARS 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:06

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