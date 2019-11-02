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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı

İHA

Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha doğru başlayan kar etrafı beyaza bürüdü.

Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı

Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha doğru başlayan kar etrafı beyaza bürüdü.
8 ayı kış olan Kars’ta mevsimin ilk karı şehir merkezine düştü. Kar yağışının etkili olduğu kentte, yüksek kesimler tamamen beyaza bürünürken, merkeze düşen kar ise kısa sürede eridi.
Kars’a kışın geldiğini beliren vatandaşlar, “Kış geldi. 11. Ay dediğiniz zaman kış demektir. Kars’ın kışı başladı. Bundan sonra yağar, açar. Soğuk olur, sıcak olur. Memleketimizin havası bu, güzel memleketimize, güzel yaşantımıza bakmamamız lazım” dedi.
Öte yandan, sabah erken saatlerde yağan kar, havaların da hissedilir şekilde soğumasına neden oldu. Kent merkezinde termometreler eksi 1’i gösterdi.

KARS

02 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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