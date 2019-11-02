Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi. Güne karla başladığını ifade eden Ali Yıldırım, Sarıkamış’a karın yakıştığını belirtti.

Sarıkamış’ta kar yağışıyla karşılaşan esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken temizlik işçileri ise kaldırımlarda çalışmalarına başladı. Kar ile birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

KARS 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:11

YATSI 18:32

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