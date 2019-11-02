İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Kars’ta Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Terör örgütünü hiçbir alanda hareket edemez, manevra yapılmaz hale getirdik”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a geldi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Erzurum Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile birlikte Kars Valiliğini ziyaret eden Ersoy’u Vali Türker Öksüz, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve tören mangası karşıladı.

Valilik Makamına geçen Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, burada valilik şeref defterini imzaladı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle mücadelenin devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Hepimizin çok yakından takip ettiği ve bildiği gibi hem sınırlarımızın içinde hem sınırlarımızın dışında bizim huzurumuzu, güvenliğimizi, istikrarımızı hedef alan her türlü terör oluşumuna ve terörist faaliyetlere karşı çok etkili bir mücadele yürütüyoruz. Yapılan bu mücadelenin de Elhamdülillah sonuçlarını alıyoruz. Sınır ötesinden yapılan operasyonlarda hem sahada hem masada elde edilen başarılar, bizim iç güvenlik operasyonlarımızda da işimizi elbette ki kolaylaştırıyor. Hiç bir tarafını aksatmadan dışarıda yapılan operasyonlara paralel olarak içeride de aynı kararlılıkla operasyonlarımızı ve teröriste karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam ettiriyoruz” dedi.



“Terör örgütünü hiçbir alanda hareket edemez, manevra yapılmaz hale getirdik”

Terör operasyonlarının kesinlikle son teröristin etkisiz hale getirildiğini bilgisinin alındığı ana kadar devam edeceğine dikkat çeken Ersoy, “Yaz dönemini çok verimli ve çok başarılı geçirdik. Kıran1, Kıran2, Kıran3 ve Kıran4 operasyonlarıyla çok etkili sonuçlar aldık. Terör örgütünü hiçbir alanda hareket edemez, manevra yapılmaz hale getirdik. Güvenlik güçlerimiz 7/24 saat esasına göre operasyonlarını sürekli devam ettiriyorlar ve sürekli sahadalar. En üst komutanlığından en az seviyede görevlimize kadar. Hem Jandarmamız hem Emniyet güçlerimiz hem iki birimimizde özel hareketleri hem korucularımız, top yekün bir uyum ve ahenk içerisinde bu mücadeleyi sürdürüyorlar. İnşallah Ekim ayının başı itibariyle başlayan kış operasyonlarında da aynı etkinliği göstererek artık yakaladığımız huzur ve güven ortamının kalıcı olmasını sağlayacak bütün çalışmaları yapmış olacağız. Terör örgütünün bir daha bizim huzurumuzu ve güvenliğimizi bozmaya teşebbüs etmesine fırsat bırakmayacağımız sonuçları almış olacağız inşallah. Operasyonlarımız kesinlikle son teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini alana kadar kesintisiz bir şekilde devam edecek. Biri biterken, diğeri başlar ama güvenlik güçlerimiz sahada hiçbir noktamızı teröristlerin kullanmasına fırsat vermeyecek şekilde alan hakimiyeti uygulamasına devam ediyor” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindekiler Kars’ta bir takım ziyaretlerde bulunacak.

KARS 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:06

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