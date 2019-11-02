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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Terör örgütünü hiçbir alanda hareket edemez hale getirdik

DHA

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Yaz dönemini çok verimli ve başarılı geçirdik. Kıran 1, Kıran 2, Kıran 3 ve Kıran 4 operasyonlarıyla çok etkili sonuçlar aldık. Terör örgütünü hiçbir alanda hareket edemez, manevra yapamaz hale getirdik" dedi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Yaz dönemini çok verimli ve başarılı geçirdik. Kıran 1, Kıran 2, Kıran 3 ve Kıran 4 operasyonlarıyla çok etkili sonuçlar aldık. Terör örgütünü hiçbir alanda hareket edemez, manevra yapamaz hale getirdik" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kars Valisi Türker Öksüz´ü makamında ziyaret etti. Ersoy'a ziyaretinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hidayet Arıkan ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç eşlik etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy, terörle mücadele operasyonlarına değinerek, şunları söyledi:
"Hem sınırlarımızın içinde hem sınırlarımızın dışında bizim huzurumuzu, güvenliğimizi, istikrarımızı hedef alan her türlü terör oluşumuna, terörist faaliyetlere karşı çok etkin bir mücadele yürütüyoruz. Yapılan bu mücadelenin de elhamdülillah sonuçlarını alıyoruz. Yaz dönemini çok verimli ve başarılı geçirdik. Kıran 1, Kıran 2, Kıran 3 ve Kıran 4 operasyonlarıyla çok etkili sonuçlar aldık. Terör örgütünü hiçbir alanda hareket edemez, manevra yapamaz hale getirdik. Güvenlik güçlerimiz 7/24 saat esasına göre operasyonları sürekli devam ettiriyorlar ve sürekli sahadalar. En üst komutanından en alt seviyedeki görevlimize kadar hem jandarmamız hem emniyet güçlerimiz hem iki birimimizin de özel harekatları hem korucularımız topyekun uyumlu ve ahenk içinde bu mücadeleyi sürdürüyorlar. İllerimizde, valilerimizin önderliğinde, çok uyumlu ve ahenkli işbirliği ve dayanışmaya dayalı bir çalışmayla, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları sonuca hedeflenmiş, kilitlenmiş ve inanmış bir vaziyette bu mücadelemizi sürdürüyorlar. İnşallah ekim ayının başı itibariyle başlayan kış operasyonlarında da aynı etkiyi göstererek artık yakaladığımız huzur ve güven ortamının kalıcı olmasını sağlayacak bütün çalışmaları yapmış olacağız. Bugün bu ziyaretimizle hem yaz boyunca süren operasyonlarda kahramanca mücadele eden arkadaşlarımıza teşekkür etmek hem görevlerine yeni başlayan arkadaşlarımıza başarılar dilemek hem de önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili başta valimiz olmak üzere burada, bizim kamu güvenliğimizden ve kamu düzenimizden sorumluluk icra eden arkadaşlarımızdan bilgi almak, istişarelerde bulunmak amacıyla geldik. İnşallah devletimizin, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, İçişleri Bakanımızın yönetiminde sürdürdüğü bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracağız. Milletimizin gündeminden artık bölücü terör örgütünü tümüyle çıkartmış olmayı umuyoruz beklentisiyle bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz."
Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ağrı-Kars-Iğdır üçgeninde yürütülen Kıran 4 operasyonunda, güvenlik güçlerinin, hiçbir noktayı teröristlerin kullanmasına fırsat vermeyecek şekilde alan hakimiyeti uygulamasına devam ettiklerini vurguladı.  

KARS

02 Kasım 2019 Cumartesi

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