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Arpaçay’da kurtuluş coşkusu Kafkas ekibi ile mehteran takımının gösterileri katılımcıları büyüledi

İHA

Kars'ın Arpaçay ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Arpaçay’da kurtuluş coşkusu Kafkas ekibi ile mehteran takımının gösterileri katılımcıları büyüledi

Kars’ın Arpaçay ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'na çelenkler konularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Abdil Koç, Belediye Başkanı Erçetin Altay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Işıklar, halkın ve öğrencilerin kurtuluş gününü kutladı. Kurtuluş gününe Kafkas ekibinin gözü bağlı ateşli bıçak gösterisi damga vurdu. Gözleri bağlı folklorcu, yerdeki arkadaşının üzerinde bulunan tahtaya attığı bıçaklarla katılımcıları heyecanlandırdı. Erzurum Mehteran Takımı’nın gösterisiyle etkinlikler zirve yaptı.
Törende konuşan Belediye Başkanı Erçetin Altay, “Türklere elinden geldiği kadar acımasız katliam yapan Ermeniler eski hınçlarını almak için zalimce ilçemiz ve ilçemize bağlı Türk köylerine saldırarak kadın, çocuk ve yaşlı demeden katliamlarını sürdürmüşlerdir. Buna göre halkımız artık Osmanlı Devleti'nden bir yardım beklemeden bölge milis kuvvetleri oluşturarak, kahraman mahalli kişilerin etrafında toplanmak suretiyle ilçemiz kaymakamlık görevi yapan Kocaoğlulları'ndan Öğretmen Mehmet Bey, Koç köyünden Kafkas Topçu, 11’inci Alay'dan Nesip oğlu Ahmed Bey, Bucalı köyünden Elbeyi oğlu Bekir Bey, Bardaklı köyünden Ethem oğlu İbrahim Bey, Tepe köyünden Alibey, Susuz Porsuklu köyünden Gülizar oğlu Abdullah Bey, Susuz Kızıl Kiliseli Selim Bey, Dağ köyünden Seferriler'den Daşdan Ağa isimlerindeki mahalli kahramanlar, canları pahasına mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Kelbayı Mehmet Bey'i esir almak isteyen Ermeniler, iki köyümüzü esir almıştır. Karşılığında Kalbayı Mehmet Bey’i isteyerek iki köyün halkının bağışlanması istenmiştir. Bunu duyan bölgemizin halkı Mehmet Bey’in gitmesini istememiş ise de Mehmet Bey öne atılarak gitmek istemiş, bunu gören Ermeniler ise 'Kendi milleti, kendi toprağı için kahramanca ölmeyi kabul eden bu kahramanı biz öldürmeyeceğiz' diyerek affetmişlerdir. Tepe köylü Alibey, Şahnalar ve çevresinde başlatılan Ermeni katliamlarını durdurmak için trenle gönderilen Ermeni kuvvetlerini Şahnalar köprüsüne bomba koyarak imha etmişlerdir. Ulu Önder Atatürk’ün emri ile şanlı Türk ordumuzun şark cephesi komutanı Kazım Karabekir ve Halit Paşa’nın komutasındaki kahraman ordumuzun şark cephesine gelmesi ile kuvvetler birleşir ve 3 Kasım 1920’de serhat ilçemiz Arpaçay düşman işgalinden kurtularak ana vatana kavuşturulmuştur” dedi.
Etkinlikte yöresel aşıklardan Bahattin Yıldızoğlu, Mahmut Karataş, İrfan Eyüpoğlu, Gültekin Bulutoğlu, Ercan Şimşekoğlu ve Gökmen Dursunoğlu da kahramanlık türküleri söylediler. Aşıklara plaket ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Kafkas Üniversitesi Grup Akka Dans Topluğu ise Kafkas halk oyunları gösterisi sundu. Gösterilerin sonunda açılan Türk bayrağı törene katılanlar tarafından ayakta alkışlandı. Tören, mehter takımının gösterileri ile sona erdi.
Törene Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Furkan Aydoğdu, Yüzbaşı Görkem Işıklar, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, il genel ve belediye meclis üyeleri, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

KARS

03 Kasım 2019 Pazar

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