Sarıkamış’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktör şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünün kuzeyinde yeni yapılan Horasan yolu mevkiinde orman işçisi olarak çalışan Ö.C. (30) yönetimindeki 36 SD 096 plakalı traktör, Şehithalit köyü istikametine giderken şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki T.Ö. (40) olay yerinde hayatını kaybederken, traktör sürücüsü Ö.C. ise ağır yaralı olarak Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARS 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 11:56

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AKŞAM 17:10

YATSI 18:30

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