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Kars’ta köy içi yolları bitirilerek hizmete açılıyor

İHA

Kars'ta, KÖYDES Projesi kapsamında 4 köy de kilit parke taşı yapım çalışmaları tamamlandı.

Kars’ta köy içi yolları bitirilerek hizmete açılıyor

Kars’ta, KÖYDES Projesi kapsamında 4 köy de kilit parke taşı yapım çalışmaları tamamlandı.
Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi ödeneğinin iller ve ilçeler bazında dağılımına, kullandırılmasına, izlenmesine ve denetimine ilişkin usul ve esaslar hakkında karar gereğince tahsis edilen 2019 yılı KÖYDES ödenekleri kapsamında Kars merkeze bağlı 4 köyde yapılan köy içi kilit parke taşı yollar bitirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.
Köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi amacıyla Kars Merkeze bağlı Küçükboğatepe, Kocabahçe, Başkaya ve Hasçiftlik köylerinde kilit parke taşı ile döşendi. 4 köyde toplamda 24 bin 700 metrekare kilit parke taşı yol yapıldı. Köy içi yolları yapılan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek, Vali Türker Öksüz’e teşekkür ettiler.
Öte yandan 2019 yılı KÖYDES Projesi kapsamında köy içi kilit parke yol yapım çalışmaları devam eden 9 köyde, çalışmalar kısa sürede bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

KARS

04 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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