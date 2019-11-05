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Kars’ta inşaat işçilerin soğukla mücadelesi Soğuk hava en çok onları etkiledi

İHA

Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava en çok inşaat işçilerini etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu kentte inşaat işçiler yaktıkları ateşte sırayla ısınarak işlerini yapmaya çalışıyor.

Kars’ta inşaat işçilerin soğukla mücadelesi Soğuk hava en çok onları etkiledi

Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava en çok inşaat işçilerini etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu kentte inşaat işçiler yaktıkları ateşte sırayla ısınarak işlerini yapmaya çalışıyor.
Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü kentte göletler dondu, vatandaşlar ise çalışmayan araçlarının içerisinde saatlerde tamirci bekledi.

“İnşaat işçilerinin soğukla imtihanı”
Kentte etkili olan soğuk hava en çok inşaat işçilerini etkiledi. Sabahın erken saatlerinde işlerine başlayan inşaat işçileri, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. İşlerinin aksamaması için dönüşümlü olarak ısınmaya çalışan işçiler, Kars’ta çok zor hava koşullarında çalışıyorlar.
“Küçük göletler buz tuttu”
Soğuk havadan küçük göletlerde nasibini aldı. Hava sıcaklığının ortalama eksi 10 derece olduğu kentte küçük su göletleri de buz tuttu. Soğuk havada işlerini gitmek için sokağa çıkan vatandaşların ise adeta nefesleri dondu. Kars’ta henüz kışın başında son yılların en soğuk günleri yaşanıyor.

KARS

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:09
  • GÜNEŞ 06:35
  • ÖĞLE 11:56
  • İKİNDİ 14:42
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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