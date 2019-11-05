Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı

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Kars’ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

KarsErzurum Çevre Yolu’nda Kars’ta Erzurum istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Takla atan aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112’e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı araç sürücüne il müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa taşınan sürücü, Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

KARS 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:08

YATSI 18:28

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