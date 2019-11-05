AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kars'a geliyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 8 Kasım 2019 tarihinde Kars’a gelecek.
Kafkas Üniversitesi’nin 20192020 akademik yılı açılışına katılmak için 8 Kasım 2019 Cuma günü Kars’a gelecek olan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Kars İl Başkanlığı’nın 9 Kasım’da yapacağı İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.
Toplantı 9 Kasım Cumartesi günü saat: 10.00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.
Öte yandan Kurtulmuş’un Kars’ta bir dizi ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.
KARS
05 Kasım 2019 Salı
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