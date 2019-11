Susuz’da “Muhtarlar ve Halk Günü” toplantıları devam ediyor

Kars’ın Susuz İlçesi’nde “Muhtarlar ve Halk Günü” toplantıları devam ediyor.

Kaymakam Hamza İnam, her ay düzenli olarak muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve sıkıntıları dinliyor.

Susuz Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Muhtarlar ve Halk Günü toplantısına Kaymakam Hamza İnam, Başkanlık etti. Toplantıda köylerde ve mahallelerde yapılan çalışmalar masaya yatırılarak, değerlendirme yapıldı. Kaymakam Hamza İnam, muhtarlara söz vererek, muhtarların sorunlarını dinledi. Çözüm önerileri konuşuldu.

Kaymakam Hamza İnam, Susuz’da her aya rutin olarak muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan yatırımlarımı değerlendirdikleri, yapılacak yatırımlar hakkında muhtarlar ve vatandaşlara bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

Kaymakam Hamza İnam, Başkanlığı’nda düzenlenen toplantı sonunda bir de hatıra fotoğrafı çekildi. Toplantıların her ay devam edeceği öğrenildi.

KARS 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:07

YATSI 18:27

