Kurtulmuş, KAÜ’nün akademik yılı açılışına katılacak

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)’nün 20192020 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, katılacak.
Kars’a 8 Kasım 2019 Cuma günü gelecek olan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Türkiye’yi Geleceğe Taşımak” konulu KAÜ’nün 20192020 Akademik Yılı Açılış Dersini verecek.
Yarın hava yoluyla kente gelecek olan Kurtulmuş’un bir takım ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi. Kurtulmuş, geceyi Kars’ta geçirecek.
KARS
07 Kasım 2019 Perşembe
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